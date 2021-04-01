В ООН назвали число жертв военного переворота в Мьянме

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Фото: Zuma\TASS
Свыше 500 человек стали жертвами военного переворота в Мьянме. Такие данные привел специальный посланник генсека ООН по стране Кристин Шранер Бургенер.
Как передает ТАСС, свое заявление спецпосланник сделала на закрытых консультациях Совета Безопасности по ситуации в Мьянме.
"Более 520 человек были убиты с момента произошедшей в начале февраля попытки переворота", – заявила Бургенер.
Она отметила, что кризис в стране требует срочного и безотлагательного урегулирования.
"Повсеместные и системные атаки на гражданское население в Мьянме происходят прямо у нас на глазах", – заключила представитель ООН.
Ранее стало известно, что только 27 марта во время разгона протестов в разных городах Мьянмы погибли 116 человек.
1 февраля военные сместили руководство страны и объявили в стране чрезвычайное положение на год. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.
Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят протесты. США выступили против любых попыток воспрепятствовать "демократическим преобразованиям" в стране.
В Сети появилось новое видео протестов в Мьянме
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