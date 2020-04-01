Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

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Пентагон не будет эвакуировать персонал с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразилось коронавирусом, сообщил глава ведомства Марк Эспер в эфире телеканала CBS.

По его словам, власти предоставляют персоналу необходимое количество медицинских принадлежностей, а в случае необходимости на базу ВМС на остров Гуам, где сейчас находится авианосец, дополнительно направят врачей.

Эспер заверил, пока среди экипажа нет серьезно больных. Тем не менее капитан судна направил в Пентагон письмо с просьбой незамедлительно эвакуировать военных. Службу на борту проходят около пяти тысяч моряков.

По последним данным, общее число заразившихся в США достигло 189,6 тысячи человек. Умерли 4079 человек. Дональд Трамп сообщил, что ближайшие две недели станут "очень тяжелыми" из-за охватившей страну пандемии коронавируса.

Накануне Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.

Второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США 1 апреля. Известно, что на борту самолета находятся средства личной защиты и медицинские принадлежности. Инициатива о предоставлении помощи была проявлена со стороны России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.