Россия и Украина урегулировали все вопросы по газу – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал оценку подписанию газового контракта с Украиной.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти", – написал глава кабмина в своем Facebook.

Кроме того, Медведев добавил, что правительство совместно с "Газпромом" долго работало над урегулированием проблем с Киевом в том числе и с участием Еврокомиссии.

В настоящее же время все вопросы решены, претензий у сторон не осталось. Как отметил Медведев, транзит газа через украинскую территорию будет продолжен на таких условиях, которые устраивают оба государства.

"Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", – резюмировал премьер.

Ранее стало известно о подписании газового соглашения между Россией и Украиной сроком на пять лет. Пакет документов обеспечивает транзит газа с 1 января. Договоренности были приняты после пяти дней двусторонних переговоров в Вене.

Также известно, что 20 декабря сторонами был подписан протокол по газовому сотрудничеству. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.