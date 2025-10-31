Песков посоветовал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные формулировки в вопросах контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

"Там (в телефонном разговоре. – Прим. ред.) были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения", – подчеркнул представитель Кремля.

Лавров и Рубио поговорили по телефону 20 октября. В ходе беседы госсекретарь США подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для урегулирования украинского конфликта.

Позже СМИ сообщили, что якобы запланированная встреча российского министра и американского госсекретаря была отложена на неопределенный срок. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности.

Сам Рубио заявил, что у него состоялся хороший телефонный разговор с российским министром. Он предложил продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на Украине на основе этого диалога.