Конкретных итогов обсуждения поставок зерна с Турцией и Катаром пока нет – Песков

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В настоящее время нет каких-то конкретных итогов обсуждения поставок зерна между РФ, Турцией и Катаром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля обратил внимание, что говорить о каких-то результатах переговоров можно будет после визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву.

Кроме того, Песков заверил, что обсуждение этой темы продолжится "в самое ближайшее время на высшем уровне".

"Трудно сказать, насколько результативно это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях", – резюмировал он.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Российский лидер, в частности, обратил внимание, что сделка потеряла гуманитарную суть.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

Скоро в Сочи должна состояться встреча президента РФ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. СМИ писали, что она представляет важность в контексте обсуждения зернового вопроса.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки