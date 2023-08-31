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31 августа, 09:25

Экономика

Создание параметров поставок зерна РФ в нуждающиеся страны почти завершена – СМИ

Фото: 123RF/fotokostic

Параметры предложенной Владимиром Путиным инициативы о поставках российского зерна через Турцию в нуждающиеся страны почти готовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Анкара на официальном уровне заявляла о поддержке этой идеи. <...> Параметры почти готовы. <...> Скорое начало поставок, начало реализации этого проекта вполне реально", – отметил собеседник агентства, уточнив, что некоторые детали проекта будут обсуждаться позже на высшем уровне.

31 августа в Москве могут состояться переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Ожидается, что на них будет обсуждаться предложенный президентом РФ проект о поставках в Турцию 1 миллиона тонн зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись.

На днях в Сочи должна состояться встреча президента РФ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что в ходе нее, в частности, будут обсуждаться перспективы возобновления зерновой сделки.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

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