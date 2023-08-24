США ведут против Турции необъявленную войну – СМИ

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США ведут против Турции необъявленную войну. Такое заявление сделал обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Журналист отметил, что Вашингтон организует совместные военные учения с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая является запрещенной организацией в Турции.

"Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции", – пишет Коркмаз.

Он также обращает внимание на то, что администрация США оказывает поддержку Греции и грекам-киприотам. По мнению обозревателя, это свидетельствует о том, что Турция и США находятся в состоянии "тайной, негласной войны".

Коркмаз резюмирует, что в этих условиях никакого "нового этапа отношений с США" быть не может.

Ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в дипломатических отношениях между Анкарой и Москвой нет. Он также сообщил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки