Песков прокомментировал нападение на блогера Жукова

Фото: телеграм-канал "Команда Жукова"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение блогера Егора Жукова, сообщает "Газета.ру".

"Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят наши правоохранители" – сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что виновных установят и они будут наказаны в соответствии с законом.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 августа. Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района, после чего его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что очевидцы уверяют, что на Жукова напали два человека и скрылись на самокатах. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои".

В августе 2019 года студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели под домашний арест. Позже первоначальное обвинение было снято и заменено другим – в публичных призывах к экстремизму. Поводом стали ролики на YouTube.