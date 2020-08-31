Песков прокомментировал нападение на блогера Жукова

12:48
Фото: телеграм-канал "Команда Жукова"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение блогера Егора Жукова, сообщает "Газета.ру".
"Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят наши правоохранители" – сказал Песков.
Представитель Кремля выразил надежду, что виновных установят и они будут наказаны в соответствии с законом.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 августа. Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района, после чего его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что очевидцы уверяют, что на Жукова напали два человека и скрылись на самокатах. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Побои".
В августе 2019 года студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели под домашний арест. Позже первоначальное обвинение было снято и заменено другим – в публичных призывах к экстремизму. Поводом стали ролики на YouTube.
Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: