Путин утвердил 9 октября днем воинской славы России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается новый день воинской славы – 9 октября. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В 1943 году в этот день завершилась битва за Кавказ с немецко-фашистскими захватчиками. Это сражение считается одним из самых долгих и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны – оно продолжалось в течение 442 дней.
Ранее закон о признании 9 октября днем воинской славы был одобрен Госдумой в трех чтениях.
В апреле 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Согласно обновленному документу, окончательно войну считают завершенной 3 сентября 1945 года.
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