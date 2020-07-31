Путин утвердил 9 октября днем воинской славы России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается новый день воинской славы – 9 октября. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В 1943 году в этот день завершилась битва за Кавказ с немецко-фашистскими захватчиками. Это сражение считается одним из самых долгих и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны – оно продолжалось в течение 442 дней.

Ранее закон о признании 9 октября днем воинской славы был одобрен Госдумой в трех чтениях.

В апреле 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Согласно обновленному документу, окончательно войну считают завершенной 3 сентября 1945 года.

