Госдума установила 9 октября днем воинской славы России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который устанавливает новый день воинской славы России, сообщает Агентство "Москва".

9 октября в России будут отмечать День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты думы Ставропольского края.

Они называют битву за Кавказ одним из самых длительных и кровопролитных сражений, сыгравших важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Авторы инициативы напомнили, что битва продолжалась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.

Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем следующего содержания: "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Корректировка даты основывалась на указе 1945 года президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Также дата "3 сентября 1945" была отмечена на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев.

Авторы проекта отмечали, что внесенные поправки нацелены на сохранение исторической справедливости и увековечивание памяти погибших при защите Отечества.