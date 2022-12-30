В Кремле обеспокоены инцидентом с украинской ракетой в Белоруссии

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Инцидент с падением украинской ракеты на территории Белоруссии вызывает серьезную обеспокоенность Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность. <...> Военные двух стран находятся в постоянном контакте, они постоянно координируются (в связи со случившимся. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя Кремля, высочайший уровень диалога между Россией и Белоруссией позволяет сторонам оперативно обмениваться всей необходимой информацией.

Украинская ракета C-300 упала на территории населенного пункта Иваново в Белоруссии днем 29 декабря. Позже стало известно, что ее сбила в воздухе белорусская система ПВО, а обломки нашли в Брестской области.

После этого в МИД Белоруссии потребовали от Киева провести тщательное расследование инцидента с целью недопущения в будущем аналогичных случаев. В ответ на Украине выразили готовность к соответствующему расследованию в том числе с привлечением независимых экспертов.



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