Новосибирских чиновников лишат части премии за отсутствие масок на мероприятии

Фото: vk.com/muzkomnsk
Чиновников из Минкультуры Новосибирска привлекут к дисциплинарной ответственности и лишат части премии за то, что они приняли участие в массовом мероприятии без масок, сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях появились фото с церемонии вручения премии "Короли изящных искусств". На них видно, что на главе министерства Наталье Ярославцевой и других чиновниках нет масок.
"Да, действительно, эти нарушения были. Они были допущены в том числе и руководителем министерства, и руководителем этого учреждения. Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду", – заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
По его словам, мероприятие прошло с "демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ".
Травников считает, что чиновники как публичные люди в первую очередь должны демонстрировать приверженность к строгому соблюдению всех мер санитарной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие маски и перчаток у Владимира Путина во время его визита в город Саров. По его словам, для обеспечения безопасности президента были приняты соответствующие меры предосторожности, но какие именно, не уточнил.
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