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Общество

13:41

Песков объяснил, почему Путин был без маски в Сарове

власть общество

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие маски и перчаток у Владимира Путина во время его визита в город Саров, передает "Газета.ру".

По его словам, для обеспечения безопасности президента были приняты соответствующие меры предосторожности, но какие именно, не уточнил.

Также Песков согласился с тем, что пример президента важен для общества.

"Безусловно, пример – это важно. Но в случае с президентом не надо забывать, что обеспечивается полная безопасность людей, которые встречаются с ним, – это не массовое и бесконтрольное общение", – заключил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин совершил рабочую поезду в Саров Нижегородской области. Кадры прибытия президента в город показали СМИ. На них видно, что Путин без средств индивидуальной защиты пожимает руки встречающим его людям.

Также сообщалось, что в Сарове он возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.

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