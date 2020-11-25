Песков сообщил о переносе рабочей поездки Путина в Саров из-за нелетной погоды

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров в связи с нелетной погодой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", – заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Путин продолжает заниматься работой в Москве и проводит различные рабочие встречи.

"В частности, состоится его рабочая встреча с главой Роснефти Игорем Сечиным", – уточнил Песков.

Ранее в Росгидромете предупредили о гололедице, метели и колебаниях температуры в европейской части России. Такое состояние погоды объясняется объединением двух атмосферных образований и формированием циклона от Мурманска до Черного моря.