Песков оценил работу федеральных и региональных властей в пандемию COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместная работа федеральных и региональных властей страны позволяет избежать серьезных проблем на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе", – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, ограничительные меры из-за коронавируса в определенных регионах дают результат, который выражается в снижении числа выявляемых случаев. В ряде других субъектов федерации сохраняется разнонаправленная динамика, в том числе с ростом числа заболевших.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что представители властных структур работают практически круглосуточно.
Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле фиксируют тревогу и пессимизм в обществе из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что такая реакция является естественной.
В России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.
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