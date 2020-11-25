В Кремле заявили о тревоге и пессимизме в обществе на фоне пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пандемия коронавируса негативно сказывается на настроениях в обществе, вызывая у россиян тревогу и пессимизм.

"Естественно Кремль фиксирует тревогу и пессимизм из-за пандемии. Оптимизма сложившаяся ситуация, к сожалению, не добавляет", – сказал он.

В России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 156 (21,8%) заболевших.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.

По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.