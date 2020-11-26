Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

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Владимир Путин в ходе рабочей поездки по Нижегородской области возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону в Сарове, сообщает ТАСС.

Академик Юлий Харитон – один из отечественных создателей ядерного оружия. Вместе со своим учителем – нобелевским лауреатом академиком Николаем Семеновым – он основал Институт химической физики.

Во время войны вместе с Игорем Курчатовым, Анатолием Александровым и другими учеными Харитон был приглашен в Лабораторию измерительных приборов № 2 (нынешний Курчатовский институт). Позже именно Харитон выбрал окрестности Саровского монастыря для создания специального центра. Поселок ученых получил кодовое название Арзамас-16.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отложил рабочую поездку в Саров в связи с нелетной погодой. Он отмечал, что Путин продолжает заниматься работой в Москве и проводит различные рабочие встречи.