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Общество

26 ноября, 20:12

Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

власть общество

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе рабочей поездки по Нижегородской области возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону в Сарове, сообщает ТАСС.

Академик Юлий Харитон – один из отечественных создателей ядерного оружия. Вместе со своим учителем – нобелевским лауреатом академиком Николаем Семеновым – он основал Институт химической физики.

Во время войны вместе с Игорем Курчатовым, Анатолием Александровым и другими учеными Харитон был приглашен в Лабораторию измерительных приборов № 2 (нынешний Курчатовский институт). Позже именно Харитон выбрал окрестности Саровского монастыря для создания специального центра. Поселок ученых получил кодовое название Арзамас-16.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отложил рабочую поездку в Саров в связи с нелетной погодой. Он отмечал, что Путин продолжает заниматься работой в Москве и проводит различные рабочие встречи.

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