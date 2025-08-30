Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Соотвествующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ отметил личный вклад белорусского лидера в многоплановое сотрудничество между странами, а также защиту интересов Москвы и Минска на глобальной арене.

"Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", – подчеркнул глава государства.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались на острове Валаам 1 августа. Лидеры стран приветствовали друг друга крепкими объятьями.

Президент Белоруссии обсудил с Путиным развитие отношений между странами, союзные проекты, а также вопросы региональной безопасности и международной повестки.