Встреча Байдена с Тихановской не повлияет на ситуацию в Белоруссии – Песков

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Встреча президента США Джо Байдена с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской не окажет влияния на обстановку в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что встречи главы Белого дома являются его правом.

"Здесь мы не можем и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело", – сказал Песков, добавив, что такие встречи не повлияют на обстановку в Белоруссии.

Представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации возникает вопрос, кого представляет Тихановская.

Ранее сообщалось, что Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.

