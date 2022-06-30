Россия и США не контактируют по вопросу стратегической стабильности – Песков

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Между Москвой и Вашингтоном пока не было и не планируется контактов по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, пока каких-то планов осязаемых нет на этот счет", – цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля также добавил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не общались с момента начала российской спецоперации на Украине.
21 февраля сообщалось, что Путин и Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона организовать саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Встречу планировалось провести 24 февраля при условии отсутствия боевых действий на Украине.
За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров должны были встретиться с целью подготовки повестки предстоящего саммита. Ни та, ни другая встреча в итоге не состоялась.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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