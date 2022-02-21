Байден согласился на встречу с Путиным – Белый дом

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Президент США Джо Байден дал согласие на встречу с Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердили в Белом доме, пишет РИА Новости.

В администрации американского президента отметили, что причиной отмены переговоров может стать вторжение России на Украину.

Встреча президентов станет продолжением встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая назначена на 24 февраля.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Уточнялось, что повестку предстоящего саммита подготовят Блинкен и Лавров на переговорах.