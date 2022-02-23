Встреча Байдена и Путина не планируется – Белый дом

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Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделала представитель американской администрации Джен Псаки, пишет ТАСС.
Как сообщила Псаки, подобных переговоров нет в расписании президента США.
О том, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, стало известно 21 февраля. Сообщалось, что повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Позднее Блинкен заявил, что отказался от запланированной встречи с Лавровым. Американский госсекретарь заявил, что власти США не позволят России притворяться участником дипломатических шагов и одновременно осуществлять эскалацию конфликта.
Встреча Путина и Байдена пройдет в Елисейском дворце
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