Встреча Байдена и Путина не планируется – Белый дом

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Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не планируется. Такое заявление сделала представитель американской администрации Джен Псаки, пишет ТАСС.

Как сообщила Псаки, подобных переговоров нет в расписании президента США.

О том, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, стало известно 21 февраля. Сообщалось, что повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Позднее Блинкен заявил, что отказался от запланированной встречи с Лавровым. Американский госсекретарь заявил, что власти США не позволят России притворяться участником дипломатических шагов и одновременно осуществлять эскалацию конфликта.