Байден попросил Макрона организовать встречу с Путиным – СМИ

Фото: kremlin.ru

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которую организует глава Франции Эммануэль Макрон, пройдет по просьбе американского лидера. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает агентство Reuters.

"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает", – подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что Байден лично обратился к Макрону за помощью. В организации саммита французский лидер выступает в качестве посредника.

О том, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, стало известно 21 февраля. Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Уточняется, что саммит состоится лишь при условии, что Россия не вторгнется на Украину. Кремль при этом в очередной раз опроверг планы по эскалации.