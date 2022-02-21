Байден попросил Макрона организовать встречу с Путиным – СМИ

Фото: kremlin.ru
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которую организует глава Франции Эммануэль Макрон, пройдет по просьбе американского лидера. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает агентство Reuters.
"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает", – подчеркнул собеседник издания.
Он отметил, что Байден лично обратился к Макрону за помощью. В организации саммита французский лидер выступает в качестве посредника.
О том, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, стало известно 21 февраля. Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Уточняется, что саммит состоится лишь при условии, что Россия не вторгнется на Украину. Кремль при этом в очередной раз опроверг планы по эскалации.
Встреча Путина и Байдена пройдет в Елисейском дворце
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