Песков заявил об отсутствии конкретных планов по встрече Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом конкретных планов пока нет, передает РИА Новости.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на Украину. При этом российская сторона опровергает планы по эскалации.

Встреча президентов станет продолжением диалога между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который состоится 24 февраля.

