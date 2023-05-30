Путин заявил, что система ПВО в Москве сработала штатно

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Системы противовоздушной обороны в Москве сработали удовлетворительно во время атаки дронов, заявил Владимир Путин.

"Понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице. Мы будем это делать", – передает ТАСС слова Путина.

Путин также отметил, что атаки киевского режима на мирные объекты в Москве подтверждают приверженность Киева террористическим методам.

"Они провоцируют нас на зеркальные действия. <...> Но мы посмотрим, что с этим делать", – добавил президент России.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку атаки дронами по гражданским объектам в Москве. По информации ведомства, всего было запущено восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.

Как уточнил Сергей Собянин, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, к медикам обратились два человека.