Кадыров сообщил о победившей COVID-19 долгожительнице из Чечни

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Пожилая женщина в возрасте почти 100 лет вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, долгожительница победила болезнь в Урус-Мартановском районе.

"В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни", – подтвердил Кадыров в Instagram министра здравоохранения республики.

По мнению Кадырова, местные врачи научились противостоять коронавирусу. На данном этапе медики готовы справиться даже с самыми тяжелыми случаями болезни.

По последним данным, в Чечне зафиксировано 1 192 случая COVID-19. При этом вылечились 787 пациентов, скончались 13 человек.

Ранее Кадыров попросил задействованных в борьбе с COVID-19 работников отказаться от отпусков. Глава Чечни назвал текущую ситуацию с пандемией "мобилизацией общества".