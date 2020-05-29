Кадыров вновь опроверг свое заболевание COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров снова прилетел в Москву для прохождения лечения от COVID-19, в очередной раз стали распространяться в Сети. В связи с этим руководителю республики пришлось вновь опровергнуть сообщения о своем заражении коронавирусом, сообщает ИА "НСН".

"Я дома, не приземлился нигде, не в Москве, нахожусь дома, бодрый и здоровый", – отметил Кадыров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что глава Чечни был госпитализирован и отправлен в Москву в связи с подозрением на коронавирус.

Помощник Кадырова опроверг эту информацию, заявив, что глава республики контролирует работу регионального Оперштаба.