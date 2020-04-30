Володин попросил прокуратуру проверить закупку масок в Саратовской области

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в Саратовской области по 425 рублей за штуку. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию", – говорится в сообщении.

Проверка связана с информацией о том, что учреждение "Саратовский аптечный склад" приобрело у фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч защитных костюмов, масок и очков на 43,36 миллиона рублей. Защитные маски были закуплены по цене 425 рублей за одну маску.

Ранее стало известно, что компании-резиденты технопарка "Нагатино" 3Duality и Orangepoint запустили производство пластиковых экранов для лица. Запросы на изготовление поступают из медучреждений и других сфер. Экраны помогают защитить глаза и дыхательные пути человека при контакте с носителями коронавируса и больными коронавирусной инфекцией. Совокупная мощность производства составляет 2,5 тысячи изделий в день – 2 тысячи приходится на 3DQuality, еще 500 изготавливают Orangepoint.

