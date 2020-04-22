Песков прокомментировал ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил врачам жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты местным властям, а не СМИ. Представитель Кремля выразил мнение, что у региональных властей есть "весь необходимый потенциал".
"Вместе с тем именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации. Регионы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом", – приводит слова Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда недобросовестные лица используют эту ситуацию для "каких-то истерик".
По словам Пескова, дефицит действительно может наблюдаться в каких-то регионах и медицинских учреждениях в связи с тем, что ежедневно ведется работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в России будет производиться 7,5 миллиона медицинских масок в сутки. По его словам, объемы производства наращивает отечественная промышленность, идет активное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с Италией и США. Он обратил внимание, что к маю в стране будет производиться более 100 тысяч защитных костюмов в сутки. Глава государства уточнил, что в Россию уже завезено 1,7 миллиона костюмов.
Российское правительство приостановило действие постановления, согласно которому продавать медицинские маски можно только компаниям с лицензией на фармдеятельность, а также отменило наценки на эти изделия.
В Минпромторге сообщили, что российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, которые изготовлены по техническим условиям министерства. В его сообщении объясняется, что гигиенические маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.
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