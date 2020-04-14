Кабмин приостановил действие постановления о продаже масок только с лицензиями

Фото: ТАСС/Zuma
Российское правительство приостановило действие постановления, согласно которому продавать медицинские маски могут только компании с лицензией на фармдеятельность, а также отменило наценки на эти изделия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, который был подписан 13 апреля.
"Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431 "Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий", – говорится в постановлении.
В "Росхимзащите" отреагировали на заявление, сообщив агентству, что знакомы с документом.
"Наша задача – исполнять эти решения и поручения государства в целом", – рассказали в компании.
Ранее российское правительство ввело ряд ограничений на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий. К ним в том числе относятся маски. Согласно правилам, наценку на маски, респираторы и перчатки нельзя повышать на более чем 10 процентов и на 10 копеек на каждом этапе продаж.
За последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве. Значительно выросло число заболевших по Московской области – плюс 460 человек. Замыкает топ-3 по приросту инфицированных Санкт-Петербург – здесь коронавирус выявили еще у 121 человека.
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