Российские аптеки смогут продавать тканевые маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, которые изготовлены по техническим условиям Минпромторга. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.
"Гигиенические маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала", – заявили в министерстве промышленности и торговли РФ.
Разъяснения по продаже лицевых гигиенических масок направил в регионы Минздрав России. Их продавать разрешат аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям с лицензией на фармацевтическую деятельность.
Недавно эксперт ВОЗ объяснила, когда маски могут представлять опасность для людей. Мелита Вуйнович сказала, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, а также следует сменить его после двух часов ношения.
Кроме того, ранее специалисты Роспотребнадзора призвали российских работодателей обеспечить компании запасом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Запас следует рассчитать на пять дней.
За последние сутки в России зафиксировали 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
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