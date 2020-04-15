Российские аптеки смогут продавать тканевые маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, которые изготовлены по техническим условиям Минпромторга. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.

"Гигиенические маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала", – заявили в министерстве промышленности и торговли РФ.

Разъяснения по продаже лицевых гигиенических масок направил в регионы Минздрав России. Их продавать разрешат аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Недавно эксперт ВОЗ объяснила, когда маски могут представлять опасность для людей. Мелита Вуйнович сказала, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, а также следует сменить его после двух часов ношения.

Кроме того, ранее специалисты Роспотребнадзора призвали российских работодателей обеспечить компании запасом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Запас следует рассчитать на пять дней.

За последние сутки в России зафиксировали 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.