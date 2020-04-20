В ближайшее время в России будет производиться 7,5 млн масок в сутки – Путин

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В России будет производиться 7,5 миллиона медицинских масок в сутки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
По его словам, объемы производства наращивает отечественная промышленность, идет активное сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе с Италией и США.
"На сегодняшний день нам уже поступило из Китая 150 миллионов масок. Также мы налаживаем и расширяем собственное производство, если в начале марта мы производили 1 миллион 200 тысяч, до конца месяца будем производить 3,5 миллиона в сутки, за этим – 7,5 миллиона", – цитирует президента Агентство "Москва".
Он обратил внимание, что к маю в стране будет производиться более 100 тысяч защитных костюмов в сутки. Глава государства уточнил, что в Россию уже завезено 1,7 миллиона костюмов.
"Мы нарастили собственное производство с 6 тысяч в середине марта до 20 тысяч в апреле, к маю будет производиться более 100 тысяч костюмов в сутки. Дополнительно из КНР завезли 2 миллиона защитных костюмов, и такая работа будет продолжаться", – сообщил Путин.
Вдвое увеличен объем производства респираторов за месяц – до 280 тысяч в сутки, из КНР привезли 2,5 миллиона, отметил российский лидер. До конца апреля будет завезено еще 700 тысяч штук, в мае – 2,6 миллиона.
"Сейчас наша компания начала производство одноразовых дыхательных контуров для ИВЛ, за апрель будет произведено 80 тысяч штук, с мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно", – заключил президент.
Российское правительство приостановило действие постановления, согласно которому продавать медицинские маски можно только компаниям с лицензией на фармдеятельность, а также отменило наценки на эти изделия.
В Минпромторге сообщили, что российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, которые изготовлены по техническим условиям министерства. В его сообщении объясняется, что гигиенические маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании иных мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения. Она напомнила, что средство индивидуальной защиты нельзя мочить, сменить его следует после двух часов ношения.
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