Резиденты технопарка в Москве запустили производство защитных экранов для лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компании-резиденты технопарка "Нагатино" 3Duality и Orangepoint запустили производство пластиковых экранов для лица. Запросы на изготовление поступают из медучреждений и других сфер, как сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экраны помогают защитить глаза и дыхательные пути человека при контакте с носителями коронавируса и больными коронавирусной инфекцией.

"Дополнительное производство средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции является необходимостью. Резиденты московских технопарков в очередной раз подтвердили, насколько важны для города разрабатываемые ими решения", – заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Совокупная мощность производства составляет 2,5 тысячи изделий в день – 2 тысячи приходятся на 3DQuality, еще 500 изготавливают Orangepoint.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита в отношении поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. В ведомстве отметили необходимость работы персонала в масках и перчатках, а также прописали порядок приема посетителей.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зафиксировали в 81 регионе, всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

