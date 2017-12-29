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Политика

29 декабря, 19:32

Жуков сообщил об участии россиян в церемонии открытия ОИ-2018

власть спорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Атлеты пройдут на параде под олимпийским флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпиаде.

5 декабря исполком МОК принял решение о дисквалифицикации Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранении сборной России от участия в Игр-2018 под флагом страны. Спортсменам, не заподозренным в допинге, предложили отправиться в Южную Корею под олимпийским флагом.

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