МОК одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Играх-2018

29 декабря, 16:23
Фото:ТАСС/Станислав Красильников
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.
"22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia), " – сказала ТАСС глава компании-экипировщика ZASPORT Анастасия Задорина. По ее словам, часть коллекции будет переделана, часть – отшита заново.
5 декабря исполком МОК принял решение о дисквалифицикации Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранении сборной России от участия в Игр-2018 под флагом страны. При этом российским спортсменам, которые не были заподозрены в допинге, предложили отправиться в Южную Корею и выступить на соревнованиях под олимпийским флагом.
20 декабря МОК опубликовал требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года. Всего в перечне 13 пунктов. На спортивную одежду запрещено наносить герб РФ, эмблему российского олимпийского комитета, а цвета элементов не должны складываться в отечественный триколор.
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