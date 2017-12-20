МОК опубликовал требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде–2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал требования, которым должна соответствовать форма олимпийцев, которые поедут на Игры 2018 года от России, сообщает пресс-служба комитета.

Всего в перечне 13 пунктов. На спортивную одежду запрещено наносить герб России, эмблему российского олимпийского комитета, а цвета элементов не должны складываться в отечественный триколор. В форме можно использовать один или два цвета, тона должны быть темнее, чем у флага РФ.

Писать на одежде можно только Olympic Athlete from Russia (Олимпийский атлет из России – ред.) или аббревиатуру OAR. Все слова в надписи должны быть одинаковыми по размеру, слово "Россия" не может быть написано над словами "Олимпийский атлет". Размер надписей придется согласовывать с МОК. Они должны быть выполнены на английском языке.

Вместо логотипа ОКР международный комитет предложил собственный вариант логотипа OAR, выполненного в белом и красном цветах. В эту эмблему запрещено включать третий цвет.

Дизайн элементов экипировки не может содержать никаких привязок к национальной идентификации. Требования распространяются на форму и аксессуары спортсменов, а также их инвентарь. Все те же требования касаются членов делегации и тренеров.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом, и только в том случае если докажут свою непричастность к употреблению допинга.

По словам главы ОКР Александра Жукова, в Играх смогут принять участие 208 российских спортсменов.

Ранее уже сообщалось о том, что атлетам запретят использовать на спортивной одежде национальные элементы оформления.