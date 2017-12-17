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Спорт

17 декабря, 16:48

Российским спортсменам запретили использовать национальную символику на ОИ-2018

спорт общество

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Спортсменам из России запретили использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Документ с требованиями Международный олимпийский комитет (МОК) разослал всем национальным федерациям по зимним видам спорта, сообщает "Р-Спорт".

Согласно постановлению, нельзя использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) должны быть заменены олимпийскими кольцами.

Кроме того, идентификационные буквы RUS необходимо заменить на OAR (олимпийские спортсмены из России). В форме можно использовать два цвета из национального флага, но таким образом, чтобы они не складывались в узнаваемый российский триколор.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом, и только в том случае если докажут свою непричастность к употреблению допинга.

По словам главы ОКР Александра Жукова, в Играх смогут принять участие 208 российских спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Подробнее об отстранении сборной России от Игр – читайте в материале портала Москва 24.

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