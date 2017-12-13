На зимние Олимпийские игры смогут поехать 208 российских спортсменов

Фото: Cris Faga/Zuma/ТАСС
В зимних Олимпийский играх в Пхенчхане смогут принять участие 208 российских спортсменов, сообщает "Газета.ру". Эту цифру назвал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Российским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом. Кандидатуры атлетов должен будет одобрить Международный олимпийский комитет.
Принять участие в соревнованиях смогут только те, кто не имел проблем с допингом. Спортсмены должны будут выполнить нормативы и пройти дополнительный допинг-контроль.
Раньше Россия сама отправляла списки атлетов в МОК, а теперь комитет будет выбирать спортсменов из списка, предоставленного федерациями. После этого каждый выбранный атлет получит приглашение и будет решать, участвовать или нет.
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