Прокуратура проведет проверку после ДТП с автобусом на северо-западе столицы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прокуратура приступила к проверке обстоятельств аварии с участием автобуса на Сходненской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП", – цитирует Агентство "Москва" сообщение прокуратуры. В ведомстве также отметили, что на место ЧП уже отправился прокурор округа Роман Никифоров. Он будет координировать работу сотрудников правоохранительных органов. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.

Утром 29 декабря автобус въехал в остановку у дома № 37 на Сходненской улице. В результате ДТП три человека получили травмы. По словам врачей, сейчас их состояние улучшилось. По предварительной информации, водитель автобуса врезался в остановку, когда пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Водителя машины задержали. На месте аварии уже начали монтаж нового остановочного павильона

Подробнее о том, что известно об аварии, читайте в материале портала Москва 24.