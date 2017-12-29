Состояние трех пострадавших в ДТП у метро "Славянский бульвар" улучшилось

29 декабря, 14:28
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Состояние троих пострадавших после ДТП с участием автобуса у метро "Славянский бульвар" улучшилось. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
"Состояние у них стабильное, уже удовлетворительное. Сроки их дальнейшего нахождения в больнице будут определены в ближайшее время", – цитирует руководителя института Агентство "Москва".
Рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря. В результате инцидента четыре человека погибли, девять пострадавших были госпитализированы. Еще двое получили помощь на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Водитель заявил, что автобус внезапно начал самостоятельное движение, а тормоза перестали работать. Эксперты опровергают эту версию, они сообщили, что мужчина вероятно не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем.
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