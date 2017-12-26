ГАЗ сообщил о результатах анализа деталей въехавшего в переход автобуса

26 декабря, 10:50
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Эксперты ГАЗ сообщили о результатах анализа деталей автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". По их словам, колеса автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо, а сам он сильно отклонился от маршрута следования.
"Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования", – цитирует РИА Новости сообщение "Группы ГАЗ".
Как предполагают эксперты, "с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем". Как утверждают специалисты после анализа деталей транспортного средства, "в противном случае автобус бы гарантированно остановился".
Авария произошла днем 25 декабря в районе дома № 3 на Славянском бульваре. Автобус Мострансавто въехал в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека, а еще 11 человек получили травмы. Власти столицы заявили о готовности оказать поддержку родственникам жертв аварии и пострадавшим. После этого ЧП все столичные автобусы прошли внеплановую проверку. Развлекательные мероприятия фестиваля "Путешествия в Рождество", запланированные на 26 декабря, были отменены.
Подробнее о случившемся читайте в материале портала Москва 24.
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