Развлекательные мероприятия "Путешествия в Рождество" скорректируют

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Развлекательную программу фестиваля "Путешествие в Рождество", подготовленную к 26 декабря, скорректируют из-за аварии возле метро "Славянский бульвар".
Отмена распространяется на уличные мероприятия с повышенным уровнем громкости, а также на ледовый балет "Золушка". С просьбой о корректировке в оргкомитет фестиваля обратились участники анимационных программ, посчитав некорректным проводить громкие увеселительные мероприятия в связи с трагедией у станции метро "Славянский бульвар".
Традиционный Парад Снегурочек перенесут на 28 декабря. Сбор участников назначен на 19:00, место – площадка фестиваля на Тверском бульваре у памятника Тимирязеву.
График работы ресторанных и торговых шале останется прежним, сообщает пресс-служба организатора мероприятий. Мастер-классы будут проходить по обычному расписанию.
Днем 25 декабря автобус Мострансавто в районе дома 3 на Славянском бульваре въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Городские власти окажут поддержку родственникам жертв и пострадавшим. В связи с произошедшим все автобусы в столице внепланово проверили.
Подробнее о случившемся читайте в материале портала Москва 24.
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