Все автобусы в столице проверили после аварии у метро "Славянский бульвар"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Проверку всех частных и городских автобусов в столице закончили к утру вторника, 26 декабря. Внеплановые мероприятия провели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после ДТП возле станции метро "Славянский бульвар".
Как рассказали в московском департаменте транспорта, специалисты проверили все составляющие, влияющие на безопасность, в частности двигатели, тормозные механизмы, бортовые системы и электронное оборудование, а также изучили документы о прохождении техобслуживания подвижного состава, передает портал мэра и правительства столицы.
Проверку прошли автобусы ГУП "Мосгортранс" и частных перевозчиков. Автопарк этих предприятий насчитывает более восьми тысяч транспортных средств. Завершить диагностику удалось к 5:00, до выхода автобусов на линию.
Ранее сообщалось, что девять пострадавших в результате ДТП остаются в больницах. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
Авария произошла днем в понедельник, 25 декабря, в районе дома 3 на Славянском бульваре. Пассажирский автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще 11 получили различные травмы.
Автобус принадлежит подмосковному перевозчику. "Мострансавто" намерено проверить все автобусы компании-перевозчика в Московской области. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.
Подробнее о том, что известно о ДТП у "Славянского бульвара" – читайте в материале портала Москва 24.
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