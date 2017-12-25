4 жертвы, 11 пострадавших. Что известно о ДТП у "Славянского бульвара"

Рейсовый автобус съехал в подземный уличный переход на Кутузовском проспекте днем в понедельник, 25 декабря. В результате аварии, по последним данным, погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. Столичные власти окажут поддержку родственникам жертв и пострадавшим.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Авария произошла в районе станции метро "Славянский бульвар" в 14:46. Автобус, следовавший по маршруту "Славянский бульвар" – "Сколково", потерял управление и проехал вниз по ступенькам в переход. Спасательные службы, по данным московских властей, оперативно отреагировали и были на месте происшествия уже через несколько минут.

В первые часы после аварии данные о погибших и пострадавших разнились. Изначально сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших. Согласно списку, опубликованному на официальном сайте мэра Москвы, в ДТП погибли четыре человека и 11 получили травмы. Пока удалось установить личность лишь одной жертвы – это женщина 38 лет.

В числе пострадавших оказалась 16-летняя девочка, она госпитализирована в ГБУЗ "Детская городская клиническая больница №9 имени Г. Н. Сперанского". Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, как и большинства остальных пострадавших. Двое человек отказались от госпитализации: им была оказана необходимая помощь на месте.

Для госпитализации людей на место происшествия были вызваны три медицинских вертолета. Источники утверждали, что трех человек спасатели вытаскивали из-под колес автобуса.

На месте аварии работали около 20 единиц спецтехники, почти сотня спасателей, а также медики и следователи. Автобус, съехавший в подземный переход, вытащили с помощью эвакуатора-тягача. Спуск в переход до сих пор оцеплен.

На место происшествия приехали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, а также заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Глава города распорядился проверить все автобусы. "Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", — заявил Собянин. В дептрансе позднее сообщили, что техническое состояние автобусов, курсирующих на внутригородских маршрутах, будет проверено до пяти утра 26 декабря.

Попавший в ДТП на Кутузовском автобус принадлежит подмосковному перевозчику. Мострансавто намерено проверить все автобусы компании-перевозчика в Московской области, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Предприятие также проведет отдельную проверку по факту происшествия.

По словам руководителя Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия (филиал Мострансавто) Николая Катырина, автобус последний раз проходил технический осмотр в ноябре. После него было зафиксировано, что пробег транспортного средства составляет 7 тысяч километров. Кроме того, по словам Катырина, автобус проверяли непосредственно перед выездом на маршрут: никаких нареканий не было. Систему тормозов сегодня могли и не проверять, но в любом случае их осматривали накануне вечером, утверждает руководитель предприятия.

Он также сообщил, что водитель, находившийся за рулем автобуса, перед работой проходил медицинское освидетельствование. Все показатели были в норме. "Водитель исключительно положительный. За последние пять лет не было ни одного транспортного происшествия", – рассказал Катырин телеканалу Москва 24. У водителя 30-летний стаж, в предприятии он работает уже 17 лет.

Сам мужчина утверждает, что в среду впервые сел за руль этого автобуса. Его показания передали ТАСС источники в правоохранительных органах. Согласно ним, водитель уехал с остановки раньше запланированного из-за того, что подъехал другой автобус: ему нужно было перепарковаться. Он снял машину с ручного тормоза, после чего она начала бесконтрольно двигаться. Попытки остановить автобус не увенчались успехом. "Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль", – говорит собеседник агентства.

Слова водителя подтверждает рассказ женщины, ставшей свидетельницей ДТП – в этот момент она выходила из метро. "Я видела этого водителя. Я видела его лицо, видела его глаза, и он правда не хотел этого. Думаю, что у него просто тормоза отказали, и он не справился с управлением", – рассказала очевидец событий телеканалу Москва 24.

По информации женщины, водитель пытался крикнуть людям, чтобы они отошли. В то же время мужчина, находившийся в момент аварии в автобусе, приводит следующую хронику событий: "Вдруг ни с того ни с сего дает по газам, выезжает на тротуар, я еще удивился, думаю: "Чего он на тротуар заехал? Может, теракт задумал?" Если бы он хотел куда-то въехать, он бы сюда поехал или в автобусы <...>, а он сразу в переход".

Правоохранительные органы сразу же исключили версию теракта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Проверку также начала прокуратура Западного административного округа столицы.

В настоящее время следствие рассматривает две версии случившегося: либо автобус подрезала машины, либо у него отказали тормоза. Дорожные условия не могли стать причиной ДТП, подчеркивают власти города. Свою помощь в расследовании предложила группа ГАЗ, которая является производителей автобуса — ЛИАЗ-5292.60. Ее представителей отправили на место аварии.

Для родственников жертв и пострадавших работает несколько горячих линий. Получить информацию о происшествии и психологическую помощь можно по номерам 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-00. Телефон Центра экстренной психологической помощи МЧС — 8 (800) 775-17-17.

Московские власти пообещали оказать семьям жертв ДТП помощь при организации похорон. И родственники погибших, и пострадавшие получат компенсации. По предварительным данным, они составят миллион и 500 тысяч рублей соответственно, однако это не окончательная цифра. Кроме того, близким погибших и пострадавшим полагаются страховые выплаты.