СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом на западе Москвы

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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом на Слявянском бульваре. Транспортное средство влетело в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека, еще 9 получили различные травмы.

Дело будут расследоваться по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает пресс-служба СКР

Водитель, сидевший за рулем автобуса в момент ДТП, рассказал, что перепутал педали и запаниковал.

Сейчас рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза. Версию теракта исключили.