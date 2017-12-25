Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Водитель, сидевший за рулем автобуса, который стал участником аварии на Славянском бульваре, рассказал свою версию случившегося.

По его словам, он перепутал педали и запаниковал, сообщает "РЕН ТВ".

Авария случилась в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус следовал по маршруту до "Сколково" и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, 15 пострадали.

Рассматриваются две версии ДТП: автобус могла подрезать машина или у него отказали тормоза. Версию теракта исключили. Водителя автобуса задержали.