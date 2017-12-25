МВД подтвердило гибель 5 человек в ДТП с автобусом в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пять человек скончались в результате аварии на Славянском бульваре, трое госпитализированы.

Водитель автобуса сменил траекторию при начале движения, из-за чего съехал в подземный пешеходный переход, сообщает Агентство "Москва". На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и городские службы.

ДТП случилось в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус следовал по маршруту до "Сколково" и въехал в подземный переход. Поступала информация о 15 пострадавших. К месту аварии прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза. Версию теракта исключили. Водителя автобуса задержали.