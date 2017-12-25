МВД подтвердило гибель 5 человек в ДТП с автобусом в Москве

25 декабря, 16:10
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пять человек скончались в результате аварии на Славянском бульваре, трое госпитализированы.
Водитель автобуса сменил траекторию при начале движения, из-за чего съехал в подземный пешеходный переход, сообщает Агентство "Москва". На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и городские службы.
ДТП случилось в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Автобус следовал по маршруту до "Сколково" и въехал в подземный переход. Поступала информация о 15 пострадавших. К месту аварии прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Рассматриваются две версии случившегося: автобус подрезала машина или у транспортного средства отказали тормоза. Версию теракта исключили. Водителя автобуса задержали.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: