Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сергей Собянин прибыл к месту аварии на Славянском бульваре, где автобус въехал в подземный переход, сообщает РИА Новости.

Мэр осмотрел место происшествия и направился в сторону оперативного штаба. Место ДТП оцеплено полицейскими. Туда прибыло три вертолета спасателей. Журналистов за кордон не пускают.

ДТП произошло в районе дома 3 на Славянском бульваре. Автобус компании Мострансавто, ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход.

Жертвами трагедии стали пять человек, еще 15 пострадали. Водитель автобуса, по неофициальной информации, задержан.

Рассматриваются две версии произошедшего: автобус подрезала машина либо у транспортного средства отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.