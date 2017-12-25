Рассматриваются две версии ДТП на Славянском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рассматриваются две версии ДТП у метро "Славянский бульвар", сообщает РИА Новости. По одной из версий автобус подрезала машина. По второй – у транспортного средства отказали тормоза.

При этом официального подтверждения этой информации нет. По сообщению СМИ, версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход не рассматривается.

ДТП произошло в районе дома 3 на Славянском бульваре. Автобус компании Мострансавто, ехавший по маршруту до "Сколково", въехал в подземный переход.

Жертвами трагедии стали пять человек, еще 15 пострадали. На месте аварии работают все экстренные службы.