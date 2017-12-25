Опубликован список погибших и пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

Опубликован список погибших и пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом на Славянском бульваре. Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Пострадавшие:

– Бабич Людмила Викторовна, 54 года;

– Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;

– Дороган Морин Витальевич, 45 лет;

– Дронова Алена Александровна, 27 лет;

– Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;

– Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;

– Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;

– Титова Наталья Николаевна, 34 года;

– Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;

– Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;

– Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.

Полный список можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Ранее сообщалось, что девятерых пострадавших в аварии с автобусом на западе Москвы госпитализировали в столичные медучреждения, двоим помощь оказали на месте. Всего в ДТП пострадали 15 человек, из них четверо скончались на месте.

Авария произошла в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный переход.

Ранее сообщалось, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса не был участником ДТП в течение последних пяти лет.

По факту ДТП с пассажирским автобусом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.