Опубликован список погибших и пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

25 декабря, 18:22
Фото:ТАСС/Станислав Красильников
Опубликован список погибших и пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом на Славянском бульваре. Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Пострадавшие:
– Бабич Людмила Викторовна, 54 года;
– Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет;
– Дороган Морин Витальевич, 45 лет;
– Дронова Алена Александровна, 27 лет;
– Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год;
– Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет;
– Лысенко Нина Викторовна, 46 лет;
– Титова Наталья Николаевна, 34 года;
– Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет;
– Удалова Людмила Николаевна, 57 лет;
– Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет.
Полный список можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
Ранее сообщалось, что девятерых пострадавших в аварии с автобусом на западе Москвы госпитализировали в столичные медучреждения, двоим помощь оказали на месте. Всего в ДТП пострадали 15 человек, из них четверо скончались на месте.
Авария произошла в районе дома 3 на Славянском бульваре днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный переход.
Ранее сообщалось, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса не был участником ДТП в течение последних пяти лет.
По факту ДТП с пассажирским автобусом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.
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